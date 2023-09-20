Владимир Путин: «Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку»

Российские власти находятся в постоянном контакте с властями Армении, Карабаха и Азербайджана, рассказал президент России Владимир Путин.



— Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку. Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло, — сказал он.

Путин обсудил с представителем КНР и ситуацию на Украине. Он сообщил, что приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре и приехать на форум «Один пояс один путь.

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности страны. В Минобороны государства заявили, что их Вооруженных сил в непризнанной республике нет. Позже Никол Пашинян сообщил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях». Нагорный Карабах накануне предложил Азербайджану немедленно «прекратить огонь». Его власти выступили с инициативой организовать переговоры с целью «развязки сложившейся ситуации».

На утро 20 сентября «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе продолжались. Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании боевых позиций, военных автомобилей, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы, принадлежащих формированиям вооруженных сил Армении.



Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Режим прекращения огня начал действовать 20 сентября с 13.00. Российские миротворцы в обострившихся в Нагорном Карабахе условиях продолжают выполнять свои функции.



Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко