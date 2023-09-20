Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе более 2 тысяч мирных жителей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха российские миротворческие силы эвакуировали более 2 тысяч мирных жителей. Такие данные приводит Министерство обороны России.

Почти половина эвакуированных — 1 049 человек — дети. Всех выведенных из опасных районов Нагорного Карабаха обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием.

Лицам, получившим ранения, оказали помощь, пишет ТАСС. Ее обеспечивают специалисты медицинского отряда специального назначения.

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

В ведомстве обратили внимание, что мирное «население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями». Азербайджан намерен выводить из строя «только легитимные военные цели».

После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности страны. В Минобороны государства заявили, что их Вооруженных сил в непризнанной республике нет.

Позже Никол Пашинян сообщил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях».

Нагорный Карабах тем временем уже предложил Азербайджану немедленно «прекратить огонь». Его власти хотят организовать переговоры с целью «развязки сложившейся ситуации».

На утро 20 сентября «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе продолжаются. Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании боевых позиций, военных автомобилей, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы, принадлежащих формированиям вооруженных сил Армении



Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина