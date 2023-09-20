«Кварту» отказали в выдаче разрешения на строительство «мавзолеев Зиганшина» — заседание суда отложили

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

В Татарстане до 19 октября отложили разбирательство между исполкомом Казани и АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» по поводу сноса недостроенных коттеджей, размещенных вдоль моста «Миллениум». Такое решение принял Арбитражный суд Татарстана в ходе заседания в среду, 20 сентября. Об этом просила компания — для представления документов.



Как сообщил в ходе заседания представитель исполкома Казани, «Кварту» отказали в выдаче разрешения на строительство. Причина — неполный перечень необходимых бумаг.

— Какую документацию они собирают сейчас — мне неизвестно, — пояснил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Разбирательство по поводу сноса VIP-апартаментов рядом с мостом «Миллениум» между исполкомом Казани и АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» до этого переносили дважды — оба раза по вине «Кварта». Тогда суд назначил заседание на 20 сентября.

За пять дней до сегодняшнего заседания арбитраж заменил судью. В связи с длительным отсутствием ввиду болезни Анны Парменовой, которая изначально рассматривала дело, его передали Бахтияру Мугинову.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

«Мавзолеи» главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина начали строить более 10 лет назад. По задумке, нынешние долгострои должны были превратиться в VIP-апартаменты рядом с мостом «Миллениум». Сооружения начинало возводить ПСО «Казань», позже эти земли, а с ними и отели отошли к АО «Камско-Волжское АО резинотехники «Кварт», бенефициаром которого значится зять Зиганшина — Тимур Зайнутдинов.



Власти Казани подали в суд, чтобы снести постройки. Тем временем на этой же площадке развернулись масштабные строительные работы. Как рассказали «Реальному времени» казанцы, которые живут неподалеку, работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня этого года. По их словам, строительная техника здесь появилась с момента, когда на улице Козина между ЖК Savin House и ЖК «Современник» начали прокладывать дорогу. На участке огородили пешеходный переход, который стоял заброшенным долгие годы. Тогда же разморозили строительную площадку, давно огороженную забором.

По словам жителей ближайших домов, на площадке нет ни информационных плакатов о проведении строительных работ, ни паспорта объекта. Люди также уже обращались в исполком Казани, где им ответили, что разрешение на строительство в этом месте городские власти не выдавали. Между тем, как говорят жители, на объекте уже появились три башенных крана и горы грунта. Кроме этого, на объекте вовсю забивают сваи. Комментировать же в исполкоме эту ситуацию не стали.

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Дарья Пинегина