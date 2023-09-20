В Татарстане могут запустить пилот по электронному документообороту на транспорте
Минтранс России предложил Татарстану стать первым регионом страны, где полностью перейдут на электронный документооборот на транспорте. Соответствующую идею озвучил заместитель министра транспорта страны Дмитрий Баканов.
— Важный проект — электронный транспортный документооборот на базе государственной информационной системы электронных перевозочных документов, — передает его слова «РБК-Татарстан».
По словам Баканова, чтобы система заработала, было принято два федеральных закона и десять подзаконных актов, закрепляющих возможность применения электронных перевозочных документов.
Напомним, Международный форум Kazan Digital Week 2023 стартовал в столице Татарстана 20 сентября. Максут Шадаев вместе с раисом республики Рустамом Миннихановым принял участие в церемонии открытия мероприятия.
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