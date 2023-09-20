В Татарстане могут запустить пилот по электронному документообороту на транспорте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минтранс России предложил Татарстану стать первым регионом страны, где полностью перейдут на электронный документооборот на транспорте. Соответствующую идею озвучил заместитель министра транспорта страны Дмитрий Баканов.



— Важный проект — электронный транспортный документооборот на базе государственной информационной системы электронных перевозочных документов, — передает его слова «РБК-Татарстан».

По словам Баканова, чтобы система заработала, было принято два федеральных закона и десять подзаконных актов, закрепляющих возможность применения электронных перевозочных документов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Международный форум Kazan Digital Week 2023 стартовал в столице Татарстана 20 сентября. Максут Шадаев вместе с раисом республики Рустамом Миннихановым принял участие в церемонии открытия мероприятия.

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Айрат Назипов