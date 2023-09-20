Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, информирует правительство Армении.

— Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения — Россия, — говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Армения не стала вмешиваться в ситуацию.

Сегодня власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Он начал действовать 20 сентября с 13:00. Российские миротворцы в обострившихся в Нагорном Карабахе условиях продолжают выполнять свои функции. Позже стало известно, что автомобиль с российскими военнослужащими был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в нем миротворцы погибли. На месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нации. Он заявил, что его страна восстановила свой суверенитет и достигла всех целей за сутки операции в Нагорном Карабахе. Он добавил, что Азербайджан «пошел бы до конца», если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие.



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Айрат Назипов