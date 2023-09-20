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Цифровая индустрия и кибербезопасность: Kazan Digital Week — 2023

14:02, 20.09.2023 2
Цифровая индустрия и кибербезопасность: Kazan Digital Week — 2023
Фото: скриншот видео realnoevremya.ru

С 20 по 22 сентября в Казани проходит Международный форум Kazan Digital Week — 2023. Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве. Kazan Digital Week — 2023 включает выставочную экспозицию, пленарные заседания, рабочие секции, круглые столы, технические визиты, дискуссии, мастер-классы, обширную культурную программу.


Видео: Камиль Исмаилов
ТехнологииIT Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 16:26
    из кибера - только картинки
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  • Анонимно 16:26
    эр телеком, icl - все как обычно
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