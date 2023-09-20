Ленар Нургаянов назначен главой Агрызского района Татарстана

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта agryz.tatarstan.ru

Главой Агрызского района Татарстана назначили Ленара Нургаянова. Депутата муниципалитета избрали единогласно на внеочередном заседании районного Совета.



Ленар Нургаянов до этого занимал пост руководителя исполкома Агрызского района. На этой должности он работал с 19 января.

Новый глава Агрызского района заявил о планах системного развития муниципалитета. Он поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова за оказанное доверие.

Ленар Нургаянов также напомнил, что Агрызу оказали помощь в замене 100% изношенных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по федеральной программе «Модернизация коммунальных сетей». Району оказали безвозмездную помощь по ремонту котельных на сумму 84 млн рублей.

В ноябре 2020 года Ленар Нургаянов возглавил исполком Елабужского района Татарстана. До назначения на эту должность он работал на посту замруководителя исполкома муниципалитета.

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Маргарита Головатенко