Правительство намерено продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Правительство России предложит продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года, когда программа должна завершиться. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.



— Кроме экономического фактора, здесь есть главный социальный фактор: что семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия. Конечно, мы это будем продлевать, — приводит его слова «РИА Новости».

Марат Хуснуллин заявил, что правительство России видит эффективность программы и наблюдает ее экономическое и социальное влияние. По его словам, Кабмин еще раз проанализирует эффективность остальных ипотек.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В августе президент России Владимир Путин сообщил, что около 400 тысяч семей улучшили условия по льготной ипотеке с начала 2023 года. Он обратил внимание, что обеспечение достойных жилищных условий — одна из важнейших задач любой семьи.



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Маргарита Головатенко