Строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Строительство сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года.



Всего построить в России намерены четыре ВСМ на общую сумму около 10,8 трлн рублей. Магистраль Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер оценили в 3,2 трлн рублей. Она позволит сократить скорость движения между конечными точками в три раза — до 7 часов 50 минут.

ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей. По ней скорость движения будет в 3,6 раза быстрее — 6 часов 36 минут. ВСМ Москва — Смоленск — Минск, по расчетам, обойдется в 1,9 трлн рублей, а ВСМ Москва — Петербург — в 1,7 трлн без учета стоимости входов в столицы.

Из презентации следует, что в совокупности 4,37 тыс. км ВСМ должны дать прирост бюджетных доходов на 15,1 трлн рублей и ВВП на 35,2 трлн рублей.

Не приводятся расчеты по обозначенному президентом России Владимиром Путиным продлению трасс до новых территорий. Оценки стоимости в ценах до 2030 года сделаны на базе стоимости 1 км ВСМ Москва — Петербург и не точны.

Проект ВСМ Москва — Казань в течение нескольких лет обсуждался как приоритетный в сфере развития высокоскоростного движения на железных дорогах. В апреле 2019-го стало известно, что Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.



В 2020-м вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили в связи с его высокой стоимостью. В 2021 году он выразил мнение, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород, с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга».

В ноябре 2021 года глава Минтранса России Виталий Савельев сообщал, что решение о ВСМ окончательно не принято. Он указывал, что если магистраль все же построят, она в первую очередь будет направлена на перевозку пассажиров, а освободившаяся железнодорожная ветка — на грузоперевозки. А уже через год ведомство вернулось к идее рассмотреть возможность создания высокоскоростного ж/д сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью.

В июне этого года компания «Российские железные дороги» озвучила планы о строительстве ВСМ Москва — Казань.

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Маргарита Головатенко