Сергей Шойгу: взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, диалог между странами развивается особенно интенсивно. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



— Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень, — указал Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.

Он заявил о готовности «к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

Напомним, 19 сентября Сергей Шойгу в Тегеране провел переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.



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Маргарита Головатенко