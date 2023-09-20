Ильхам Алиев: Азербайджан восстановил свой суверенитет после «антитеррористических мер» в Карабахе

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/С Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска достигли всех целей за сутки операции в Нагорном Карабахе. С такими словами он обратился к своей нации.

— Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи, — передает его слова RT.

Также Алиев заявил, что Азербайджан «пошел бы до конца», если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности страны. В Минобороны государства заявили, что их Вооруженных сил в непризнанной республике нет. Позже Никол Пашинян сообщил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях».

На утро 20 сентября «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе продолжались. Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании боевых позиций, военных автомобилей, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы, принадлежащих формированиям вооруженных сил Армении.



Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Режим прекращения огня начал действовать 20 сентября с 13.00. Российские миротворцы в обострившихся в Нагорном Карабахе условиях продолжают выполнять свои функции.



В Минобороны России сообщили, что автомобиль с российскими миротворцами был обстрелян из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе. Находившиеся в нем военнослужащие погибли. На месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

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Айрат Назипов