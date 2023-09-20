Российские военнослужащие погибли при обстреле автомобиля в Нагорном Карабахе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе. Как сообщили в Минобороны России, находившиеся в нем военнослужащие погибли.

— 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли, — рассказали в оборонном ведомстве.

На месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности страны. В Минобороны государства заявили, что их Вооруженных сил в непризнанной республике нет. Позже Никол Пашинян сообщил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях».

На утро 20 сентября «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе продолжались. Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании боевых позиций, военных автомобилей, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы, принадлежащих формированиям вооруженных сил Армении.



Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Режим прекращения огня начал действовать 20 сентября с 13.00. Российские миротворцы в обострившихся в Нагорном Карабахе условиях продолжают выполнять свои функции.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов