Итоги дня: второй теракт на Крымском мосту, остановка зерновой сделки, вандализм на кладбище в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 17 июля:
- На Крымский мост совершили вторую с осени 2022 года атаку. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что это сделали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате погибли два человека, ехавших по мосту на машине, а их дочь получила травмы. СКР возбудил уголовное дело по статья 205 УК России — «террористический акт». Ликвидацией последствий ЧП займется правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
- Президент России Владимир Путин после атаки на Крымский мост провел совещание и назвал случившееся очередной террористической атакой киевского режима. Он обратил внимание, что это уже второй теракт и заявил, что ждет «конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта». Минобороны страны уже готовит предложения по ответу на атаку.
- О состоянии Крымского моста главе государства доложил Марат Хуснуллин, вылетевший на место происшествия. По его словам, опоры объекта не повреждены. Один из железнодорожных путей получил незначительные повреждения, которые не повлияли на движение поездов. Восстановить двустороннее движение по одной стороне моста намерены к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что зерновая сделка фактически остановлена с 17 июля. Продлеваться она не будет потому что часть договоренностей, касающихся Москвы, не выполнена до сих пор. Остановку сделки, которую Россия все же готова возобновить, подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявив, что договоренность «вошла в историю».
- В Казани повышают тариф за парковку. Плата увеличится до 100, 70 и 50 рублей на тех улицах, где в пиковые часы загрузка парковочных мест достигает 95—100 процентов, например, на ул. Пушкина, Столбова и Сибгата Хакима. На невостребованных участках тарифы за парковку будут снижены.
- В Краснодарском крае в акватории Азовского моря упал Су-25. В местном оперштабе сообщали, что пилот катапультировался, но позже глава Ейского района Роман Бублик объявил, что тот погиб. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать отказ двигателя.
- В Алексеевском района Татарстана разгоромили десятки надгробий на православном кладбище. Раис республики Рустам Минниханов поручил их оперативно восстановить. Подозреваемый — мужчина 1993 года рождения — найден, во время задержания он был в состоянии наркотического опьянения.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в турецкую провинцию Конья. На встрече с губернатором города Вахдеттином Озканом, он призвал активизировать совместные контакты, а одним из ключевых направлений совместной работы он назвал АПК.
- КГЭУ построит в Казани спорткомплекс на улице Голубятникова. Эскизный проект готов. Готовится проектно-сметная документация. На крыше планируется расположить два теннисных корта.
- В прощальном матче Даниса Зарипова примут участие Александр Овечкин и Алексей Морозов. Игра пройдет 9 августа на казанской «Татнефть-Арене». Перед началом матча состоится церемония чествования Даниса Зарипова.
- В Госдуму внесли законопроект о праве Росгвардии иметь военную технику и вооружение. Он направлен на уточнение терминологии федерального закона о войсках национальной гвардии. Термин «оружие» предлагается заменить на «вооружение», а «боевая техника» — на «военная техника»
- В Казани увеличат расходы на профилактику правонарушений и преступлений. Несмотря рост затрат на борьбу с преступностью на десятки миллионов рублей, ожидаемые результаты от реализации программы останутся на уровне 2021 года — именно тогда она обновлялась последний раз.
- Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта в связи со случаями неустановленного заболевания в этой стране. Его симптомы схожи с лихорадкой денге. В России случаев заражения этой неизвестной болезнью не выявлено.
- В Татарстане на этой неделе потеплеет до +28 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует дожди, грозы и сильный ветер.
- Минцифры России временно приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT. Ведомство до 1 сентября намерено провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022—2023 годы и отменить проекты, по которым есть сомнения в 100%-ной чистоте.
Ключевые события 509-го дня специальной военной операции на Украине:
- Власти Татарстана изменили порядок единовременных выплат в размере 2 млн рублей членам семей погибших участников спецоперации. Финансовую помощь смогут получить семьи, чьи родственники погибли в зоне всей спецоперации. Это касается Херсонской и Запорожской областей.
- Вооруженные силы России отразили на Донецком направлении 13 атак ВСУ. Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», разрушено две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Krab», гаубица «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
- На Краснолиманском направлении нанесен удар по подразделениям ВСУ. Отбиты две украинские атаки около н.п. Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР). У Краматорска уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы «Лиман»
- У н.п. Новомихайловка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) пресечена деятельность украинских диверсионных групп. За сутки уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Д-30».
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Артур Казанцев, Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан
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