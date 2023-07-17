Минцифры России временно приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России до 1 сентября приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Также до начала осени Минцифры проведет независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (основного оператора грантов), обновит состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, проведет аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022—2023 годы и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100%-ной чистоте. Еще ведомство оптимизирует процессы принятия решений о выдаче грантов для полного исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности всех этапов запуска и реализации таких проектов.

— В этих целях Минцифры создаст комиссию по проверке во главе с Максутом Шадаевым, проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов, рассмотрит все жалобы и предложения по оптимизации процессов и процедур, публично представит результаты анализа процессов и аудита проектов, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За прошлый год миллионерами благодаря ИТ-проектам стали 129 татарстанских студентов. Все они выиграли грант в размере 1 млн рублей в рамках университетского технологического предпринимательства.



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Айрат Назипов