В Краснодарском крае потерпел крушение Су-25
В Краснодарском крае в акватории Азовского моря упал штурмовик Су-25. Об этом сообщает местный оперштаб.
— По данным ЕДДС Ейского района, около 15.00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пилот катапультировался. Его оперативно эвакуировали спасатели.
Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны России и специальных служб.
В мае в Брянской области упал самолет Су-34. В тот же день потерпел крушение вертолет Ми-8. Экипаж погиб.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым