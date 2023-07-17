В Краснодарском крае потерпел крушение Су-25

В Краснодарском крае в акватории Азовского моря упал штурмовик Су-25. Об этом сообщает местный оперштаб.

— По данным ЕДДС Ейского района, около 15.00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пилот катапультировался. Его оперативно эвакуировали спасатели.

Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны России и специальных служб.

В мае в Брянской области упал самолет Су-34. В тот же день потерпел крушение вертолет Ми-8. Экипаж погиб.

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Айрат Назипов