Следком России возбудил уголовное дело после атаки на Крымский мост

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны — «террористический акт». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста, — говорится в сообщении СКР.

В результате происшествия погибли двое граждан, находившихся в легковой машине, ехавшей по мосту, — мужчина и женщина. В автомобиле также был ребенок — девочка получила ранения.



СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.

По данным Национального антитеррористического комитета, атаку совершили два украинских беспилотника. Происшествие случилось в 03.05 по московскому времени.



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Татьяна Демина