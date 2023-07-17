Рустам Минниханов: у Татарстана и турецкой провинции есть хорошие возможности для развития деловых связей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости активизировать контакты между республикой и турецкой провинцией Конья. Об этом он заявил на встрече с губернатором города Вахдеттином Озканом.

— Нам нужно активизировать наши контакты. Потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества очень большой. У нас много общего, — передает высказывания Минниханова его пресс-служба.

Взаимодействие в сфере АПК Рустам Минниханов назвал одним из ключевых направлений совместной работы. Помимо этого, перспективными являются связи в сфере культуры, туризма, науки и образования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Для нас большая честь встретиться с вами. Мы знаем, как вы заинтересованы в сотрудничестве с Турцией. Татарстан — один из ведущих регионов России. Конья, в свою очередь, является самой большой провинцией нашей страны с развитым агропромышленным сектором. Кроме того, мы активно работаем в части развития промышленности. Я согласен с вами — возможностей для нашего сотрудничества очень много, — ответил ему губернатор.

Минниханов подчеркнул, что товарооборот между России и Турцией в прошлом году вырос в два раза и составил $1,2 млрд. В этом году тенденция роста продолжается, считает он.

Сегодня Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в турецкий город Конья. Он планирует провести встречу не только с губернатором, но и мэром города, а также председателем Промышленной палаты Коньи. Еще он посетит заводы «Имаш», который производит сельскохозяйственное оборудование, и «Тюмосан», специализирующийся на тракторной технике.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов