На 25 улицах Казани с начала августа повысят тариф за парковку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 1 августа 2023 года на 25 улицах Казани повысится тариф за парковку, не менявшийся на протяжении 6 лет. Плата увеличится до 100, 70 и 50 рублей, рассказал на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Повышение тарифов коснется улиц Казани, где в пиковые часы загрузка парковочных мест достигает 95—100 процентов. Это ул. Пушкина, Столбова, Миславского, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Айвазовского, Бутлерова, Дзержинского, Чернышевского, Профсоюзная, Сибгата Хакима, Абсалямова и некоторые другие.

— Это тот уровень загрузки, когда водители вынуждены искать свободное место, создавая блуждающий трафик, не находят его и оставляют свою машину, как правило, с нарушением правил дорожного движения, — пояснил Ильдар Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в 2023 году в Казани появится около 1,5 тысячи машино-мест, а их общее количество в итоге увечится почти до 8,5 тысячи. Парковки оборудуют в пределах улиц Адоратского, Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургской, Вишневского, Калинина, Чехова, проспекта Хусаина Ямашева и прилегающей территории Центрального стадиона.

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Татьяна Демина