НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата

Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Уточняется, что террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. Сейчас проводятся оперативные и следственные действия. Мост получил повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Сегодня на Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего было приостановлено движение транспорта. В Минтрансе России сообщили, что повредилось дорожное полотно. При этом опоры моста не повредились. В результате инцидента погибли два человека.

Сейчас в Крыму останавливают водителей на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки. Автомобилистам предлагают выбрать альтернативный маршрут через село Багерово. При этом движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновили.



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Айрат Назипов