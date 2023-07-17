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НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата

10:05, 17.07.2023

Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Уточняется, что террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. Сейчас проводятся оперативные и следственные действия. Мост получил повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Сегодня на Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего было приостановлено движение транспорта. В Минтрансе России сообщили, что повредилось дорожное полотно. При этом опоры моста не повредились. В результате инцидента погибли два человека.

Сейчас в Крыму останавливают водителей на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки. Автомобилистам предлагают выбрать альтернативный маршрут через село Багерово. При этом движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновили.

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Айрат Назипов
Происшествия

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