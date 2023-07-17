Владимир Путин: Россия ответит на теракт на Крымском мосту

Со стороны России будет ответ на теракт киевского режима на Крымском мосту, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по этому вопросу. По его словам, Минобороны уже готовит соответствующие предложения.

— Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин сообщил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту:

— Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта, — сказал он.



Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03:05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.

Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны «террористический акт». СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.

Двустороннее движение по одной стороне планируют запустить 15 сентября, а по второй стороне — к началу ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично возобновить уже к концу суток.



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Маргарита Головатенко