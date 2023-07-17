Президент Турции объявил, что зерновая сделка «ушла в историю»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка «ушла в историю», пишет ТАСС. Срок ее действия истек 17 июля.

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара до последнего предпринимала усилия по спасению зерновой сделки. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен обсудить соглашение с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кремле заявили, что «фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня». Причина, по которой Москва не стала продлевать сделку, в том, что часть договоренностей, касающихся России, не выполнены до сих пор. Она незамедлительно может вернуться к соглашению, если ее требования будут исполнены.

Президент России Владимир Путин 13 июля предупреждал, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке. Он обратил внимание, что условия, на которые согласилась российская сторона, должны были учитывать ее интересы. Но вместо выполнения условий она получила «игру в одни ворота».



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Татьяна Демина