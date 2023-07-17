На этой неделе в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +28 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе потеплеет до +28 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует дожди, грозы и сильный ветер.

Во вторник, 18 июля, в Татарстане установится теплая неустойчивая погода. Возможны кратковременные дожди, днем местами с грозами и усилениями северного ветра до 15—20 м/с.

В ночь на вторник прогнозируется от +13 до +18 градусов. Днем на преобладающей территории Татарстана воздух прогреется до +23... +28°С, но на крайнем юго-востоке региона температуры не превысят +20... +22°С.

Кратковременные дожди, днем с грозами и сильным юго-западным ветром порывами 15—20 м/с ожидаются и в среду, 19 июля. Ночью прогнозируется от +12 до +17 градусов, днем — от +23 до +28°С.

Ночью в четверг, 20 июля, похолодает до +11... +16 градусов. Днем температуры воздуха не превысят +20... +25°С. Местами прогнозируется небольшой дождь и западный ветер порывами до 18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 21—22 июля, местами также возможен небольшой дождь. Днем ожидается от +21 до +26 градусов.

Сегодня, 17 июля, в Татарстане ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым северным ветром. На востоке в полдень зафиксировали +16, на западе — до +23°С.

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Татьяна Демина