В Казани будут снижать тарифы за парковку на невостребованных участках

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани будут снижать тарифы за парковку на невостребованных участках муниципального паркинга. Об этом на «деловом понедельнике» объявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

— Там, где не востребованы платные парковки, наша политика такова, что мы будем снижать тариф, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с 1 августа 2023 года на 25 улицах Казани повысится тариф за парковку, не менявшийся на протяжении шести лет. Это ул. Пушкина, Столбова, Миславского, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Айвазовского, Бутлерова, Дзержинского, Чернышевского, Профсоюзная, Стбгата Хакима, Абсалямова и некоторые другие. На них в пиковые часы загрузка парковочных мест достигает 95—100 процентов.



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Татьяна Демина