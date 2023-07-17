Задержан вандал, разгромивший кладбище в Алексеевском районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вандал, разгромивший несколько памятников в Алексеевском районе Татарстана, задержан и дает показания, сообщил в telegram-канале глава муниципалитета Сергей Демидов.



Виновником оказался мужчина 1993 года рождения. В пресс-службе МВД по Татарстану отметили, что во время задержания он был в состоянии наркотического опьянения. Его направили на медосвидетельствование.



Материалы уже передали в следственные органы для приятия процессуального решения, отметили в МВД.

— Следственные мероприятия продолжаются. Зло будет наказано по всей строгости закона. Работаем с каждой из пострадавших семей, окажем все необходимые меры поддержки для восстановления пострадавших надгробий, — сказал Демидов.

realnoevremya.ru (архив)

Всего вандал повредил 29 могильных памятников. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил властям района оперативно восстановить все надгробия.

В Духовном управлении мусульман Татарстана осудили действия злоумышленника:

— В каждой религии, в том числе и в исламе, осквернение могил умерших считается непозволительным и строго запрещается. Те, кто совершил это злодеяние, далеко не религиозные люди и не имеют в сердце ничего святого. Мы выражаем искреннюю поддержку представителям православия и благодарим органы власти республики за решение восстановить надгробные камни.

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Маргарита Головатенко