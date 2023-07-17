Ликвидировать последствия ЧП на Крымском мосту будет комиссия во главе с Маратом Хуснуллиным

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту займется правительственная комиссия под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Такое решение принял премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Она [комиссия] была создана председателем правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на мосту в октябре 2022 года, — заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.

Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны — «Террористический акт». СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.



Это уже не первая атака на Крымский мост. Первый теракт произошел 8 октября. В результате подрыва грузовика частично обрушились два автомобильных пролета. Восстановлением моста также занималась комиссия во главе с Маратом Хуснуллиным.

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Айрат Назипов