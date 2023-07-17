Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неустановленной болезни

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта в связи со случаями неустановленного заболевания в этой стране. Их зафиксировали в 600 километрах к югу от Каира.

— Роспотребнадзор находится в контакте с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его трансграничного распространения и предпринимаемых профилактических мерах, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге. Она распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке и в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам в Египте носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, а также ставить сетки на окна и двери.

В Татарстане за 6 лет выявили 17 случаев лихорадки денге. Чаще всего ею и малярией заражаются молодые люди, которые в путешествии в жаркие страны посещают джунгли, где много комаров. Инкубационный период после укуса переносчиком инфекции длится до 14 дней.

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Айрат Назипов