Хуснуллин: двустороннее движение по одной стороне Крымского моста могут запустить 15 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Двустороннее движение по одной стороне планируют запустить 15 сентября, а по второй стороне — к началу ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично возобновить уже к концу суток, сказал он.

Одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению. Незначительные повреждения имеет один путь железнодорожной части моста. Повреждений опор Крымского моста нет, они в оптимальном состоянии.

Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03:05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.

Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны «террористический акт». СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.

По предварительным данным, опоры железнодорожного моста не пострадали, заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин. Вечером через Керченский пролив в сторону Краснодарского края отправился первый паром с легковым транспортом на борту.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания сообщил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту.



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Маргарита Головатенко