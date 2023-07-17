В Госдуму внесли законопроект о праве Росгвардии иметь военную технику и вооружение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Государственную думу поступил законопроект о праве Росгвардии иметь военную технику и вооружение. Документ внесли депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Законопроект направлен на уточнение терминологии федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», следует из пояснительной записки к нему. Термин «оружие» предлагается заменить на «вооружение», а «боевая техника» — на «военная техника».

Депутаты указали, что в связи с выполнением Росгвардией возложенных на нее задач по предназначению «на вооружении войск, помимо стрелкового оружия и автомобильной техники, имеются транспортные самолеты, боевые, транспортные и многоцелевые вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и иные боевые бронированные машины, отдельные образцы артиллерийского вооружения, комплексы связи, катера, инженерная техника и т. д.».

Под «вооружением» в законе будет пониматься совокупность оружия и технических средств его применения. «Военную технику» авторы законопроекта определили как различные техсредства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм федерального закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность, — гласит пояснительная записка.

О том, что в формирования Росгвардии введут тяжелые виды вооружения, в частности танки, объявил главнокомандующий войсками национальной гвардии страны Виктор Золотов в конце июня. Заявление прозвучало в день выступления президента России Владимира Путина на Соборной площади Кремля после попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер».



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Татьяна Демина