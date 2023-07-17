В Татарстане изменили порядок выплаты 2 млн рублей семьям погибших участников спецоперации
Власти Татарстана изменили порядок единовременных выплат в размере 2 млн рублей членам семей погибших участников спецоперации. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Из документа исключаются слова «проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».
Таким образом, теперь выплаты могут получить семьи, чьи родственники погибли в зоне всей спецоперации. Это касается Херсонской и Запорожской областей.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в конце августа 2022 года подписал указ, согласно которому в республике членам семей военнослужащих органов федеральной службы безопасности, погибших в результате непосредственного выполнения задачи по охране государственной границы России на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и ЛНР, полагается единовременная выплата.
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