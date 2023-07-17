Новости общества

06:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане изменили порядок выплаты 2 млн рублей семьям погибших участников спецоперации

15:45, 17.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Татарстане изменили порядок выплаты 2 млн рублей семьям погибших участников спецоперации
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Татарстана изменили порядок единовременных выплат в размере 2 млн рублей членам семей погибших участников спецоперации. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из документа исключаются слова «проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

Таким образом, теперь выплаты могут получить семьи, чьи родственники погибли в зоне всей спецоперации. Это касается Херсонской и Запорожской областей.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Раис Татарстана Рустам Минниханов в конце августа 2022 года подписал указ, согласно которому в республике членам семей военнослужащих органов федеральной службы безопасности, погибших в результате непосредственного выполнения задачи по охране государственной границы России на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и ЛНР, полагается единовременная выплата.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также