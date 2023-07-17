Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту, об этом он сообщил в понедельник в ходе совещания.

— Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта, — сказал он.



Глава государства заявил о важности оказания поддержки людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия на Крымском мосту. Он попросил доложить, в каком порядке им оказывают помощь. Также он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке и ее родственникам.

Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03:05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.

Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны «террористический акт». СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.

По предварительным данным, опоры железнодорожного моста не пострадали, заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин. Вечером через Керченский пролив в сторону Краснодарского края отправился первый паром с легковым транспортом на борту.

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Маргарита Головатенко