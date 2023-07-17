КГЭУ построит спорткомплекс на улице Голубятникова в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

КГЭУ построит спорткомплекс на улице Голубятникова, 18 в Казани. Об этом сообщил ректор вуза Эдвард Абдуллазянов на деловом завтраке в честь 55-летия вуза.

Эскизный проект уже готов. Сейчас идет его разработка, готовится проектно-сметная документация. Согласно проекту, на крыше здания расположатся два теннисных корта.

— Свой спорткомплекс — это наша мечта. Потому что когда арендуешь, дают не самое удобное время, — сказал ректор.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сейчас КГЭУ является единственным вузом Казани без спорткомплекса. Уточняется, что этот проект был уже готов, вуз проработал привлечение финансирования, но планы пришлось изменить из-за спецоперации.

О планах построить спортивный комплекс ректор рассказал в декабре 2021 года. Он сообщал, что университет во время Универсиады остался без спорткомплекса, хотя их тогда возводили для всех вузов. Руководство университета думало арендовать здание, но отказалось от этой идеи.



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Айрат Назипов