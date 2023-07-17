Вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Алексеевском районе Татарстана на православном кладбище неизвестные разгромили 29 могильных памятников. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов.

— Чудовищный вандализм, иначе этот поступок не назовешь, шокирует. В нашем районе все живут в дружбе и уважении друг к другу, — написал он.

По словам Сергея Демидова, раис Татарстана Рустам Минниханов поручил властям района оперативно восстановить все надгробия. Полицейские уже начали искать вандалов.

В декабре 2021 года неизвестные спилили могильный крест на одном из кладбищ в Аканышском районе Татарстана. О поимке виновных не сообщалось.

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Айрат Назипов