Вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе Татарстана
В Алексеевском районе Татарстана на православном кладбище неизвестные разгромили 29 могильных памятников. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов.
— Чудовищный вандализм, иначе этот поступок не назовешь, шокирует. В нашем районе все живут в дружбе и уважении друг к другу, — написал он.
По словам Сергея Демидова, раис Татарстана Рустам Минниханов поручил властям района оперативно восстановить все надгробия. Полицейские уже начали искать вандалов.
В декабре 2021 года неизвестные спилили могильный крест на одном из кладбищ в Аканышском районе Татарстана. О поимке виновных не сообщалось.
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