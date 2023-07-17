Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России случаев неизвестной болезни из Египта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России не выявлено случаев заражения неизвестной болезнью, которую выявили в Египте, сообщили в Роспотребнадзоре.



Вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что в России периодически фиксируют случаи лихорадки денге, которая встречается у заболевших в Египте:

— Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все — среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге привозят из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта — несколько реже, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, с 2019 года в России отмечалась тенденция к росту числа завозных случаев лихорадки денге, заболеваемость снижается с 2020 года.

Роспотребнадзор сегодня усилил санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта в связи со случаями неустановленного заболевания в этой стране. Их зафиксировали в 600 километрах к югу от Каира.

Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге. Она распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке и в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

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Маргарита Головатенко