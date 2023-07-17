Алексей Морозов и Александр Овечкин сыграют в прощальном матче Даниса Зарипова на «Татнефть Арене»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Прощальный матч легендарного хоккеиста казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова состоится 9 августа в 19.00 на льду «Татнефть Арены». В игре примут участие его бывшие партнеры и тренеры Алексей Морозов, Александр Овечкин, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Алексей Чупин, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.

Как сообщает пресс-служба «Ак Барса», перед началом матча пройдет церемония чествования Даниса Зарипова. Под своды арены поднимется стяг легендарного нападающего, а казанский клуб впервые в истории выведет 25-й номер из обращения. Он навсегда останется за хоккеистом.

Билеты уже доступны в продаже. Владельцы абонементов смогу посетить матч бесплатно.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Данис Зарипов завершил карьеру хоккеиста в матче против «Металлурга». 41-летний форвард выиграл с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина и становился с командой чемпионом Суперлиги в сезоне-2005/06. Как Казань прощалась с легендарным нападающим, можно прочитать в большом материале «Реального времени».



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Айрат Назипов