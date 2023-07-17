В Казани вырастут затраты на профилактику правонарушений и преступлений
Как выяснило «Реальное время», в Казани планируют увеличить расходы на профилактику правонарушений и преступлений. Исполком города внес изменения в постановление от 4 декабря 2015 года. Несмотря на то, что затраты на борьбу с преступностью вырастут на десятки миллионов рублей, ожидаемые результаты от реализации программы останутся на уровне 2021 года — именно тогда она обновлялась последний раз. Подробнее — в материале.
Затраты на этот год оказались на 40,16% выше
Финансирование программы осуществляется за счет средств из бюджетов различных уровней, в том числе городского, и внебюджетных источников. Как было сказано выше, она была разработана под конец 2015 года, ее реализация началась в 2016-м, и рассчитана программа была до 2025 года. За это время на нее было потрачено почти 1,5 млрд рублей:
- в 2016 году — 117,1 млн рублей;
- в 2017 году — 191,1 млн рублей;
- в 2018 году — 230 млн рублей;
- в 2019 году — 248,9 млн рублей;
- в 2020 году — 236,5 млн рублей;
- в 2021 году — 198,9 млн рублей;
- в 2022 году — 271,1 млн рублей.
Изначально планировалось, что с 2023 по 2025 год на ее реализацию будет ежегодно выделяться по 206,4 млн рублей. Однако, согласно новому документу, сумма финансирования возрастет:
- в 2023 году — 289,3 млн рублей;
- в 2024 году — 249,4 млн рублей;
- в 2025 году — 257,1 млн рублей.
Таким образом, расходы на выполнение различных мероприятий, направленных на борьбу с преступностью, были значительно увеличены. Так, например, объем затрат в этом году оказался на 40,16% выше, чем планировался, и на 6,71% больше, чем в прошлом (на 45,45%, чем в 2021-м).
Мероприятия и цели останутся теми же
При этом, несмотря на все увеличения расходов, ожидаемые результаты от реализации этой программы остались на уровне своего последнего обновления. Напомним, корректировки в документ вносились в 2021 году. Тогда индикаторы программы были установлены в следующем виде:
Количество преступлений, совершенных на 100 тысяч населения:
- в 2023 году — 1990,5 единицы;
- в 2024 году — 1990,3 единицы;
- в 2025 году — 1990,1 единицы.
Увеличение количества расследованных преступлений:
- в 2023 году — 42,6%;
- в 2024 году — 42,7%;
- в 2025 году — 42,8%.
Удельный вес преступлений, совершенных на улицах:
- в 2023 году — 22,3%;
- в 2024 году — 22,1%;
- в 2025 году — 22%.
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах:
- в 2023 году — 49,5%;
- в 2024 году — 49,2%;
- в 2025 году — 48,9%.
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними:
- в 2023 году — 3,4%;
- в 2024 году — 3,3%;
- в 2025 году — 3,2%.
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе расследованных преступлений:
- в 2023 году — 54,5%;
- в 2024 году — 54,4%;
- в 2025 году — 54,3%.
Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения:
- в 2023 году — 25,3%;
- в 2024 году — 25,1%;
- в 2025 году — 24,9%.
Такими планируемые показатели остаются и на сегодняшний день, несмотря на увеличение объемов финансирования. Более того, не изменился и перечень мероприятий: осуществление контроля за лицами, освободившимися из мест заключения; обеспечение учреждений, оказывающих помощь людям в алкогольном опьянении; организация мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции; профилактические мероприятия по пресечению безнадзорности; обеспечение охвата различными формами занятости несовершеннолетних граждан; проведение обучения для безработных; развитие правоохранительного движения школьников; рейды по проверке подъездов; взаимодействие спортивных клубов с руководителями фанатских движений и другое.
Кроме того, в рамках этих мероприятий планируется проведение работы по проработке с управляющими компаниями и инвесторами вопроса о максимально возможном оснащении системами видеонаблюдения жилых массивов.
За 5 месяцев 2023 года в Татарстане зарегистрировали 23,3 тысячи преступлений
Напомним, всего по Татарстану за период с января по май 2023 года зарегистрировали 23 303 преступления. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом в Приволжском федеральном округе, куда входит республика, за это же время было выявлено 160 415 уголовно наказуемых деяний. По сравнению с январем — маем 2022 года их количество увеличилось на 1,4%.
«Реальное время» на основе информации МВД России публикует данные о ситуации с зарегистрированными преступлениями в 14 регионах ПФО:
- Татарстан — 23 303 преступления (+5,4%);
- Башкирия — 21 287 преступлений (+0,3%);
- Самарская область — 19 091 преступление (-0,6%);
- Пермский край — 17 013 преступлений (+2,2%);
- Нижегородская область — 16 237 преступлений (-2,2%);
- Саратовская область — 13 034 преступления (+3,1%)
- Удмуртия — 10 300 преступлений (+1,3%);
- Оренбургская область — 9 098 преступлений (-4,3%);
- Кировская область — 7 752 преступления (+3,7%);
- Пензенская область — 6 351 преступление (+18,6%);
- Чувашия — 5 357 преступлений (+1,8%);
- Ульяновская область — 4 860 преступлений (-7,2%);
- Марий Эл — 3 400 преступлений (+3%);
- Мордовия — 3 332 преступления (-4,1%).
Вместе с этим за январь — апрель 2023 года в Татарстане зарегистрировали 18 642 преступления. Их количество превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 6,4%. При этом за весь 2022 год в Казани зарегистрировали 23 225 преступлений. Это на 1% больше, чем в 2021-м.
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комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/285941-v-kazani-uvelichili-rashody-na-profilaktiku-pravonarusheniy - это правильно, затраты увеличиваются, похоже, из-за инфляции