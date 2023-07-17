В Казани вырастут затраты на профилактику правонарушений и преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Казани планируют увеличить расходы на профилактику правонарушений и преступлений. Исполком города внес изменения в постановление от 4 декабря 2015 года. Несмотря на то, что затраты на борьбу с преступностью вырастут на десятки миллионов рублей, ожидаемые результаты от реализации программы останутся на уровне 2021 года — именно тогда она обновлялась последний раз. Подробнее — в материале.

Затраты на этот год оказались на 40,16% выше

Финансирование программы осуществляется за счет средств из бюджетов различных уровней, в том числе городского, и внебюджетных источников. Как было сказано выше, она была разработана под конец 2015 года, ее реализация началась в 2016-м, и рассчитана программа была до 2025 года. За это время на нее было потрачено почти 1,5 млрд рублей:

в 2016 году — 117,1 млн рублей;

в 2017 году — 191,1 млн рублей;

в 2018 году — 230 млн рублей;

в 2019 году — 248,9 млн рублей;

в 2020 году — 236,5 млн рублей;

в 2021 году — 198,9 млн рублей;

в 2022 году — 271,1 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Изначально планировалось, что с 2023 по 2025 год на ее реализацию будет ежегодно выделяться по 206,4 млн рублей. Однако, согласно новому документу, сумма финансирования возрастет:

в 2023 году — 289,3 млн рублей;

в 2024 году — 249,4 млн рублей;

в 2025 году — 257,1 млн рублей.

Таким образом, расходы на выполнение различных мероприятий, направленных на борьбу с преступностью, были значительно увеличены. Так, например, объем затрат в этом году оказался на 40,16% выше, чем планировался, и на 6,71% больше, чем в прошлом (на 45,45%, чем в 2021-м).

Мероприятия и цели останутся теми же

При этом, несмотря на все увеличения расходов, ожидаемые результаты от реализации этой программы остались на уровне своего последнего обновления. Напомним, корректировки в документ вносились в 2021 году. Тогда индикаторы программы были установлены в следующем виде:

Количество преступлений, совершенных на 100 тысяч населения:

в 2023 году — 1990,5 единицы;

в 2024 году — 1990,3 единицы;

в 2025 году — 1990,1 единицы.

Увеличение количества расследованных преступлений:

в 2023 году — 42,6%;

в 2024 году — 42,7%;

в 2025 году — 42,8%.

Удельный вес преступлений, совершенных на улицах:

в 2023 году — 22,3%;

в 2024 году — 22,1%;

в 2025 году — 22%.

Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах:

в 2023 году — 49,5%;

в 2024 году — 49,2%;

в 2025 году — 48,9%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними:

в 2023 году — 3,4%;

в 2024 году — 3,3%;

в 2025 году — 3,2%.

Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе расследованных преступлений:

в 2023 году — 54,5%;

в 2024 году — 54,4%;

в 2025 году — 54,3%.

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения:

в 2023 году — 25,3%;

в 2024 году — 25,1%;

в 2025 году — 24,9%.

Такими планируемые показатели остаются и на сегодняшний день, несмотря на увеличение объемов финансирования. Более того, не изменился и перечень мероприятий: осуществление контроля за лицами, освободившимися из мест заключения; обеспечение учреждений, оказывающих помощь людям в алкогольном опьянении; организация мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции; профилактические мероприятия по пресечению безнадзорности; обеспечение охвата различными формами занятости несовершеннолетних граждан; проведение обучения для безработных; развитие правоохранительного движения школьников; рейды по проверке подъездов; взаимодействие спортивных клубов с руководителями фанатских движений и другое.

Кроме того, в рамках этих мероприятий планируется проведение работы по проработке с управляющими компаниями и инвесторами вопроса о максимально возможном оснащении системами видеонаблюдения жилых массивов.

realnoevremya.ru (архив)

За 5 месяцев 2023 года в Татарстане зарегистрировали 23,3 тысячи преступлений

Напомним, всего по Татарстану за период с января по май 2023 года зарегистрировали 23 303 преступления. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом в Приволжском федеральном округе, куда входит республика, за это же время было выявлено 160 415 уголовно наказуемых деяний. По сравнению с январем — маем 2022 года их количество увеличилось на 1,4%.

«Реальное время» на основе информации МВД России публикует данные о ситуации с зарегистрированными преступлениями в 14 регионах ПФО:



Татарстан — 23 303 преступления (+5,4%);

Башкирия — 21 287 преступлений (+0,3%);

Самарская область — 19 091 преступление (-0,6%);

Пермский край — 17 013 преступлений (+2,2%);

Нижегородская область — 16 237 преступлений (-2,2%);

Саратовская область — 13 034 преступления (+3,1%)

Удмуртия — 10 300 преступлений (+1,3%);

Оренбургская область — 9 098 преступлений (-4,3%);

Кировская область — 7 752 преступления (+3,7%);

Пензенская область — 6 351 преступление (+18,6%);

Чувашия — 5 357 преступлений (+1,8%);

Ульяновская область — 4 860 преступлений (-7,2%);

Марий Эл — 3 400 преступлений (+3%);

Мордовия — 3 332 преступления (-4,1%).

Вместе с этим за январь — апрель 2023 года в Татарстане зарегистрировали 18 642 преступления. Их количество превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 6,4%. При этом за весь 2022 год в Казани зарегистрировали 23 225 преступлений. Это на 1% больше, чем в 2021-м.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Максим Кокунин