В Кремле заявили о фактической остановке зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зерновая сделка фактически остановлена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня, — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

Дмитрий Песков объяснил, что зерновая сделка прекращает свое действие, а не продлевается, как это уже было ранее, потому что часть договоренностей, касающихся России, не выполнена до сих пор. Москва незамедлительно может вернуться к соглашению, если ее требования будут исполнены.

Напомним, 13 июля президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке. Он обратил внимание, что условия, на которые согласилась российская сторона, должны были учитывать ее интересы. Но вместо выполнения условий она получила «игру в одни ворота».



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В минувшие выходные последнее судно под турецким флагом в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы. Сегодня, 17 июля, истек срок ее действия.



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Татьяна Демина