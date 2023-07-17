В Кремле заявили о фактической остановке зерновой сделки
Зерновая сделка фактически остановлена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня, — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».
Дмитрий Песков объяснил, что зерновая сделка прекращает свое действие, а не продлевается, как это уже было ранее, потому что часть договоренностей, касающихся России, не выполнена до сих пор. Москва незамедлительно может вернуться к соглашению, если ее требования будут исполнены.
Напомним, 13 июля президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке. Он обратил внимание, что условия, на которые согласилась российская сторона, должны были учитывать ее интересы. Но вместо выполнения условий она получила «игру в одни ворота».
В минувшие выходные последнее судно под турецким флагом в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы. Сегодня, 17 июля, истек срок ее действия.
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