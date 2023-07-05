Итоги дня: режим ЧС в Татарстане, хакерская атака на сайты РЖД, арест начальника тыла республиканского МВД
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 5 июля:
- В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи. Указ подписал раис республики Рустам Минниханов. В документе указывается, что комплекс опасных природных явлений в Татарстане привел к гибели сельскохозяйственных культур.
- Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Южно-Сахалинске: на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате Спецслужбы задержали гражданина России 1980 года рождения. По данным ведомства, он является «сторонником украинского неонацизма».
- Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке. Специалисты старались как можно быстрее восстановить их работу, однако какое-то время купить билеты можно было только в кассах на станциях и вокзалах. К 17.30 работа была восстановлена.
- Президент России Владимир Путин провел ночью встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. В ходе встречи глава государства заявил, что на сегодняшний день ситуация в российской экономике намного лучше прогнозной, что вселяет надежду на достижение всех поставленных задач в течение года.
- Мишустин отчитался, что инфляция в РФ на начало июля составила 3,4%, в годовом исчислении ожидается, что не превысит 5%. По его словам, экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться: за пять месяцев рост ВВП составил 0,6%, май к маю — 5,4%. Уровень безработицы в России составляет 3,1—3,2%, а рост реальной зарплаты на сегодняшний день за четыре месяца составил 4,2%.
- Впервые с 29 марта 2022 года курс евро поднялся выше 99 рублей. По состоянию на 15.35 5 июля европейская валюта стоила 99,05 рубля. За день она поднялась в цене на 1,80 рубля, или на 1,85%. В это же время доллар торговался в пределах 90,91 рубля. Рост за день составил 1,95%.
- Татарстан вошел в список 76 регионов России, которым удалось в 2022 году обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с планом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. За 2022 год из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян. В этом году в правительстве ожидают дальнейшего снижения уровня бедности.
- Жители столицы Татарстана выражают свою обеспокоенность засыпкой Казанки вдоль «Миллениума». По их словам, работы и начало стройки они заметили в конце июня этого года. Население переживает, что за «мавзолеями» Равиля Зиганшина могут вырасти новые жилые комплексы, а не обещанные властями города и республики парки. В исполкоме Казани подтвердили — разрешение на строительство на этом участке не выдавали, работы идут незаконно.
- В первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,4 трлн рублей. Общий объем доходов составил 5 678,2 млрд рублей (21,7% от прогнозируемого). По сравнению с январем — мартом 2022 года объем доходов федерального бюджета снизился на 1,4 трлн рублей (-20,7%).
- Рустам Минниханов подписал указ о продлении действия инвестиционной декларации республики до 2028 года. Главной целью декларации является обеспечение реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития — на 70% до 2030 года по сравнению с показателем 2020-го (615 млрд рублей).
- В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте начальника тыла МВД Татарстана. Следственный комитет просит отправить его под стражу на два месяца. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Вину подозреваемый не признает. Позже стало известно, что Шакирова арестовали на два месяца, заседание по ходатайству СК прошло в закрытом режиме. Его адвокат сообщил, что задержанный не признает обвинение в получении особо крупной взятке.
- Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей, а макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей. На этапе строительства планируется через 50—80 км трассы установить заправки, станции шиномонтажа, мини-отели и объекты общественного питания, что позволит создать около 80 тысяч новых рабочих мест.
- Казанские фирмы вошли в топ-100 крупнейших IT-компаний по версии аналитического центра CNews. Так, в рейтинг попали Innostage, «Барс Груп» и ICL, которая за год поднялась сразу на пять строчек (18-е место в таблице), ее выручка за прошлый год составила 29 млн рублей. Лидирует в списке F+ tech-Марвел из Москвы с выручкой 215,5 млн рублей.
- Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов, распоряжение о его назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию.
- В российских СМИ появилась информация, что Минтранс России рассматривает идею дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов: речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний. Однако позже ведомство опровергло данную информацию.
- Исполком Казани пытался отсудить у главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина 580,2 тысячи рублей — 523,6 тысячи долга по аренде помещений и 56,6 тысячи пеней. Однако Арбитражный суд Татарстана присудил властям города лишь 1 196 рублей. Обратим внимание, что разбирательство между Зиганшиным и Комитетом земельных и имущественных отношений длится уже больше года.
- Республиканские власти устранили неравенство в преференциях между простаивающими промпарками и процветающими ТОСЭРами — всего их пять. Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарстана сегодня одобрил законодательную инициативу о снижении инвестиционного порога с 350 млн до 15 млн рублей для тех, кто хочет открыть бизнес в муниципальных промпарках. Взамен резидент получит землю без торгов, но не в собственность, а в аренду. В выигрыше, скорее всего, окажется Зеленодольск.
- В Казани подвели итоги Сабантуя, который с размахом отметили 24 июня на трех площадках и еще на одной накануне праздника. Посетили их в общей сложности около 170 тысяч человек, что, например, почти в три раза больше количества гостей Федерального Сабантуя в Кемеровской области. Плюсов в празднике оказалось больше, чем минусов, а из недостатков начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов в шутку назвал затянувшие небо облака. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявили признаков деятельности по минированию Запорожской АЭС в ходе последних проверок на станции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
- На годовом собрании акционеры ПАО «КАМАЗ» одобрили рекомендацию о выплате дивидендов за 2022 год. Держатели ценных бумаг получат 1,84 рубля за одну акцию. Дивидендная доходность не превышает одного процента. Суммарно акционеры получат 1,3 млрд рублей.
- Казанский завод «Элекон» собирался построить свой собственный научный центр. Называться он должен был «Элекон Tower». Но, как выяснило «Реальное время», проект будет заморожен и вместо 45-метровой башни предприятие построит жилые дома. Детали — в материале издания.
- Ремонт опор моста «Миллениум» в Казани со стороны экстрим-парка «Урам» временно приостановили приблизительно на неделю из-за обнаружения гнезд ласточек.
Ключевые события 497-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что в течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
- На Донецком направлении действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики.
- На Южно-Донецком направлении действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак ВСУ силами до мотопехотной роты в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики.
- Кроме того, в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой народной республики, Калиновка Луганской народной республики, Таволжанка Харьковской области, Любимовка и Самойловка Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияТехнологииITЭкономикаФинансыБюджетПромышленностьАгропром
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