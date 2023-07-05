Следком просит ареста начальника тыла МВД Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство на арест начальника тыла МВД Татарстана. Следственный комитет просит отправить его за решетку на два месяца, выяснило «Реальное время».

В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по ч.6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Вину подозреваемый не признает.

Допрос задержанного накануне офицера проводился в Казани, выделенных следователям центрального аппарата помещениях Приволжского отдела Следкома по Татарстану. По данным источников «Реального времени», в столице республики по делу работали оперативники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Сегодня рано утром вместе с задержанным они покинули Казань.



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Айрат Назипов, Ирина Плотникова