Акционеры КАМАЗа утвердили рекордные дивиденды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На годовом собрании акционеры ПАО «КАМАЗ» одобрили рекомендацию о выплате дивидендов за 2022 год. Держатели ценных бумаг получат 1,84 рубля за одну акцию.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2023 года. Дивидендная доходность не превышает одного процента. Суммарно акционеры получат 1,3 млрд рублей.

По состоянию на 16.42 5 июля акции челнинской компании торгуются в пределах 202,3 рубля. За день цена бумаги упала на 1,27%, или на 2,4 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, именно такую сумму рекомендовал к выплате совет директоров ПАО «КАМАЗ». После объявления дивидендов одна акция стоила в пределах 188 рублей.

В последний раз челнинский автогигант выплачивал дивиденды в 2021 году. Тогда за одну ценную бумагу акционеры получили 0,54 рубля. Дивидендная доходность составила около 0,7%.

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Айрат Назипов