В сотню крупнейших IT-компаний вошли три казанские фирмы

Казанские фирмы вошли в топ-100 крупнейших IT-компаний по версии аналитического центра CNews. Так, в рейтинг попали Innostage, «Барс Груп» и ICL.

Выше всех представителей Татарстана в рейтинге поднялась ICL, которая за год взлетела на пять строчек. Сейчас она занимает 18-е место в таблице. Ее выручка за прошлый год — 29 млн рублей.

Еще на две строчки поднялась Innostage. Казанская IT-компания расположилась на 43-м месте. Выручка предприятия за прошлый раз составила 10,4 млн рублей.

«Барс Груп», напротив, упала в рейтинге на три позиции и находится на 55-м месте. Ее выручка составила 7,3 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Лидирует в списке F+ tech-Марвел из Москвы с выручкой 215,5 млн рублей. На последнем месте расположилась UserGate. Она тоже базируется в столице России.

В марте этого года сообщалось, что 615 IT-компаний из Татарстана, среди которых 80 резидентов IT-парка, прошли государственную аккредитацию в Минцифры России и теперь могут получать федеральные меры поддержки.

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Айрат Назипов