Мишустин считает, что инфляция в России за год не должна превысить 5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным отчитался, что инфляция в РФ на начало июля составила 3,4%, в годовом исчислении ожидается, что не превысит 5%.

— По инфляции вы прекрасно владеете цифрами: на начало июля она составила 3,4 процента. В годовом исчислении, по мнению всех экспертов, она не превысит пяти процентов. Будем смотреть, — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что была создана специальная система мониторинга цен, которая в первую очередь касается продовольственной корзины. По словам Мишустина, каждое утро у него на столе «по всем, скажем так, направлениям ценообразования, которые чувствительны для граждан, есть информация из трех-четырех источников. Это и Росстат, это и налоговая служба, это и наши соответствующие аналитические центры. И мы очень точно, выверенно смотрим за этим», — обратил он внимание.



Фото: kremlin.ru

— Экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции <...> за пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6 процента. Но, что очень важно, май к маю — 5,4 процента, — подчеркнул Мишустин.

По его словам, сегодня у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форсмажорных обстоятельств к концу года рост ВВП составит более 2%. Драйвером роста, обратил внимание премьер России, является обрабатывающая промышленность.

Также Мишустин заявил, что уровень безработицы в России составляет 3,1—3,2%, а рост реальной зарплаты на сегодняшний день за четыре месяца составил 4,2%.

Владимир Путин подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в российской экономике намного лучше прогнозной.

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Илина Хакимова