В Татарстане продлили действие инвестиционной декларации до 2028 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о продлении действия инвестиционной декларации республики до 2028 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инвестиционная декларация вступила в силу 18 июня 2012 года, а 30 ноября 2021-го в нее были внесены изменения, которые внедрили в документ новый региональный стандарт. Данный документ разработан в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, развития проектов, а также социально-экономического развития региона и улучшения уровня жизни его населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главной целью декларации является обеспечение реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития — на 70% до 2030 года по сравнению с показателем 2020-го (615 млрд рублей).

В августе 2022 года Татарстан и еще 11 регионов завершили работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта в 2021 году. Помимо республики, пилотный проект проходил в Забайкальском крае, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Сахалинской, Тульской, Челябинской, Московской областях и Москве.



Напомним, Татарстан занял 2-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России — 2023. Эту позицию республика удерживает 5 лет подряд. Лидирует по-прежнему Москва.

— Во-первых, мы создали хорошую инфраструктуру для малого и среднего бизнеса. Созданы промышленные площадки. Там задействовано 97 тысяч человек, отгружена продукция на 596 млрд рублей. Во-вторых, ведем работу по подготовке кадров. Серьезно работаем по созданию ресурсных центров, их сегодня в республике 45. И в-третьих, помогаем в продвижении МСП, создали республиканский маркетинговый центр, там 4 400 участников, они получили заказ на 196 млрд рублей, — рассказал на ПМЭФ раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Максим Кокунин