В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Указ подписан раисом республики Рустамом Миннихановым.

В документе указано, что комплекс опасных природных явлений в Татарстане привел к гибели сельскохозяйственных культур. Режим ЧС будет действовать с 3 июля до особого распоряжения.

Режим ЧС и региональный уровень реагирования установлен для органов управления и сил территориальной подсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Атнинского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Cлободского, Сабинского, Сармановского, Спасского, Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Чистопольского и Ютазинского районов Татарстана.

Минсельхозпроду Татарстана поручено за пять дней разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Контроль исполнения распоряжения раиса также возложен на ведомство.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Введение режима ЧС 3 июля анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Он рассказал, что при норме осадков в 60 мм за июнь выпало в среднем 15 мм.

— Текущий год у нас очень засушливый. В этом году погода вообще каждый день нам сюрпризы устраивает. В этом году и весна ранняя пришла, отсеялись на 2—2,5 недели пораньше, — сказал он.

По его словам, «негативные моменты», связанные с неблагоприятной для урожая погодой, есть по всему Татарстану. В некоторых районах за июнь осадков не наблюдалось совсем.

При этом Марат Зяббаров заверил, что, несмотря на проблемы с заготовкой, ни население, ни предприятия без зерновых не останутся. По его словам, у Татарстана есть опыт, который позволит разрешить ситуацию.



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Татьяна Демина