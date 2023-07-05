Путин на встрече с Мишустиным заявил об улучшении показателей российской экономики

Президент России Владимир Путин провел ночью встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в российской экономике намного лучше прогнозной.

— Не менее важно то, что у нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, — лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, во всяком случае так, как мы их и ставили, как минимум будут решены в течение года, — сказал Путин.

Мишустин доложил Путину в том числе о ситуации в разных отраслях экономики, о прогнозах по ВВП России и другим показателям, уточняет пресс-служба Кремля.

В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн жителей России. Об этом Владимир Путин сообщил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его словам, уровень бедности в России снижается. Эту тенденцию он призвал сохранить.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова