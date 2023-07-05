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РЖД восстановили работу сайта и приложения после хакерской атаки

17:47, 05.07.2023
РЖД восстановили работу сайта и приложения после хакерской атаки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сайт и приложение подверглись массированной хакерской атаке сегодня днем. При заходе на сайт пользователи видели информацию о том, что сервер не может обработать запрос. Кассы на станциях и вокзалах функционировали штатно, продажа билетов осуществлялась в обычном режиме.

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта rzd.ru

Месяц назад хакеры атаковали российские фирмы с помощью массовой фишинговой рассылки под видом документов о призыве и мобилизации. Письма приходили на корпоративные адреса сотрудников. Внутри был прикрепленный архив с документами, в котором имелся вредоносный файл. Он устанавливал на устройство троян DCRat, позволяющий получить полный контроль над системой. Так, хакеры могли делать скриншоты, записывать последовательность нажатия клавиш, а также получать содержимое буфера обмена и тем самым собирать конфиденциальные данные.

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Маргарита Головатенко
Технологии

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