«Проект приостановлен»: завод «Элекон» собирался построить свою научную башню, но возведет многоэтажки

Жилье будут строить для работников предприятия

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта архитектурного бюро IVAR

Казанский завод «Элекон» собирался построить свой собственный научный центр. Называться он должен был «Элекон Tower». Но, как выяснило «Реальное время», проект будет заморожен и вместо 45-метровой башни предприятие построит жилые дома. Детали — в материале издания.

«Это был уникальный проект в плане архитектурных решений»

Концепцию башни «Элекон Tower» разработали еще в 2018 году. Подготовкой проекта занималось казанское архитектурное бюро IVAR. Его же специалисты в свое время делали эскизы центрального офиса «Татсоцбанка», участвовали в конкурсе на развитие правого берега Казанки, привокзальной площади и так далее. По задумке архитекторов, «Tower» должен был превратиться в офисный центр. По крайней мере, так указано на их сайте. Однако в проектной документации, которая есть в распоряжении издания, башня все-таки проходит как научно-исследовательский институт. Его общая площадь должна была составлять порядка 12 тысяч квадратных метров, а высота — достигать 45 метров.

— Сам «Элекон Tower» мы проектировали три года назад. Это был частный заказ. Наша компания разработала офисный центр с уникальной архитектурой и первыми гнутыми фасадами в Казани, — рассказал «Реальному времени» глава архбюро IVAR Тимур Нугаев.

скриншот realnoevremya.ru с сайта архитектурного бюро IVAR

По его словам, первичные эскизы были согласованы именно в таком формате. В дальнейшем завод «Элекон» перерабатывал территорию и объем проекта много раз, но делалось это уже без участия первых создателей проекта.

— По нашей задумке, он был уникальным в плане архитектурных решений, это должен был быть офисно-административный центр, — заключил архитектор.

Ради строительства жилья в документы внесут изменения

Однако до строительства башни дело все-таки не дошло. Хотя, судя по выданному разрешению на постройку здания, появиться «Элекон Tower» в Казани должен был еще в 2022 году. Как объяснил «Реальному времени» генеральный директор застройщика ООО «ГлобалСтрой» Ильшат Загидуллин, «в настоящий момент реализация проекта приостановлена». Вместо научного центра завод собирается построить жилье для сотрудников предприятия.

скриншот realnoevremya.ru с сайта архитектурного бюро IVAR

— В силу сложившейся ситуации, связанной с необходимостью привлечения кадровых ресурсов на предприятия оборонно-промышленного комплекса, руководством принято решение о рассмотрении возможности реализации проекта по строительству многоквартирных жилых домов, в рамках которого планируется предусмотреть специальные условия приобретения жилых помещений сотрудниками АО «Завод Элекон». На сегодняшний день в целях реализации проекта идет процедура внесения изменений в градостроительную документацию, — сказал Загидуллин.

«Перспективы застройки в этом районе очень хорошие»

Заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев считает, что строительство башни наверняка было связано с господдержкой. Но в нынешних условиях, видимо, «овчинка выделки не стоит», говорит собеседник издания. А вот идея строительства жилых домов имеет хорошие перспективы из-за привлекательности района.

Фото: Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

— Сейчас жилая застройка — это оправданная история, если мы говорим о чисто коммерческих задачах. В этом есть логика. Перспективы застройки в этом районе очень хорошие. С точки зрения локации и правильного выбора концепции ЖК, я считаю, у них очень хорошие перспективы. Потому что локально Московский и Ново-Савиновский — это отличные районы, — полагает эксперт.



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