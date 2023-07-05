«Завозят кучи песка»: казанцы жалуются на неизвестную стройку вдоль «Миллениума»

Власти Казани утверждают, что не давали разрешения на строительство

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сергеем Анисимовым

В редакцию «Реального времени» обратились жители правого берега Казанки с новой жалобой на засыпку реки, на этот раз вдоль «Миллениума». Загадочную стройку развернули на земельном участке между аквапарком «Ривьера» и долгостроями гостиничного комплекса главы ПСО «Казань». Население ближайших домов переживает, что за «мавзолеями» Равиля Зиганшина могут вырасти новые жилые комплексы, а не обещанные властями города и республики парки. В исполкоме Казани подтвердили — разрешение на строительство на этом участке не выдавали, работы идут незаконно. Подробности — в материале.

«Видать поставят краны и будут высотки»

Как рассказали «Реальному времени» местные жители, работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня этого года. По их словам, строительная техника здесь появилась с момента, когда на улице Козина между ЖК Savin House и ЖК «Современник» начали прокладывать дорогу. На участке огородили пешеходный переход, который стоял заброшенным долгие годы. Тогда же разморозили строительную площадку, давно огороженную забором.

— Сначала там прибрали мусор, вырубили деревья, разровняли площадку. Причем она заняла территорию городского пляжа. Обычно там собирается много туристов, которые часто отдыхали на берегу Казанки. Сейчас пляж перекрыт, работы ведутся прямо возле реки. Туда непонятно откуда завозят огромные кучи песка или грунта. Видимо, будут вести работы по засыпке Казанки. Наверное, хотят сделать не только продолжение набережной, но и засыпать реку, — рассказал местный житель Сергей Анисимов.

По словам жителей ближайших домов, на площадке нет ни информационных плакатов о проведении строительных работ, ни паспорта объекта. Люди также уже обращались в исполком Казани, где им ответили, что разрешение на строительство в этом месте городские власти не выдавали. Между тем, как говорят жители, на объекте уже появились три башенных крана и горы грунта. Кроме этого, на объекте во всю забивают сваи.

— И никто ничего не делает. Стройка очень активно продолжается, даже несмотря на запрет. Видать поставят эти краны и будут высотки. Потому что башенные краны используются не для строительства маленьких домиков. Видимо возле Казанки будут конкретные высотки. Обещали парки, а будут какие-то неизвестные объекты, — посетовал Анисимов.

Инициативная группа жильцов также приезжала на сам объект строительства, но наткнулась на охранника. По словам людей, он сообщил, что не знает — что строят на объекте:

— Предполагалось, что там будет пляж или парк, но где это все? Нет их! Там просто осваивают земли и строят жилищные комплексы. Работы ведутся между этими «мавзолеями» Зиганшина и колесом обозрения у парка «Ривьера». Грузовики и экскаваторы ездят полным ходом, будки для рабочих тоже есть. В исполкоме говорят, что разрешение на строительство никто не выдавал. Якобы у мэрии нет извещения о строительстве и поэтому они не имеют права туда приходить. Мол, стройку они проверить не могут, так как это не стройка, — негодуют собеседники «Реального времени».

«Участок огорожен, ограждение содержится в ненадлежащем состоянии»

Добавим, что неравнодушные жители пожаловались на неизвестную стройку и на портал «Народный контроль». В своей жалобе они указали, что на объекте уже появилась строительная техника и ведутся работы: «На берегу р. Казанки перед аквапарком в сторону моста «Миллениум» началось незаконное строительство, работает спецтехника, монтируется башенный кран. Паспорт объекта отсутствует, рабочие стройку не комментируют. Прошу разобраться и дать информацию по строительству». На недовольство горожан отреагировали власти города.

— По информации Управления градостроительных разрешений исполнительного комитета города Казани разрешение на строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 16:50:040101:411 не выдавалось, в связи с чем представление информации о строительном объекте не представляется возможным. По результатам проведенных мероприятий с выездом на место специалистом Управления административно-технической инспекции исполнительного комитета, без взаимодействия с контролируемым лицом, установлено, что земельный участок огорожен, ограждение содержится в ненадлежащем состоянии, — сообщили жителям в мэрии города.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сергеем Анисимовым

В исполкоме Казани также добавили, что собственнику вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных правилами благоустройства города. Власти Казани предложили владельцам участка привести забор в надлежащий вид и отчитаться об этом в исполком.

Кроме того, чиновники пояснили, что в соответствии с административным законодательством и мораторием на проведение проверок сегодня действует запрет на возбуждение дел об административных правонарушениях, «если нарушенные требования являются предметом муниципального контроля, а нарушения не привели к причинению тяжкого вреда здоровью или жизни гражданам».

Что находится на участке, который застраивают?

На снимках и видео, которые прислали в редакцию жители ближайших к месту стройки высоток, можно разглядеть, что работы развернули позади долгостроев — так называемых «мавзолеев» Равиля Зиганшина. Больше 10 лет назад эти постройки задумывались, как VIP-апартаменты рядом с мостом «Миллениум». Сооружения начинало возводить ПСО «Казань», позже эти земли, а с ним и отели отошли к АО «Камско-Волжское резинотехники «Кварт», бенефициаром которого значится зять Зиганшина — Тимур Зайнутдинов.

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

Сейчас власти Казани пытаются снести эти постройки через суд. Слушания откладывали сначала по ходатайству самого АО «Кварт», затем по причине неявки представителей компании. На первом заседании юрист организации Лилия Ягудина заявила, что на эти земли у «Кварта» есть планы, правда, так и не озвучила какие.

«Реальное время» обратилось в компанию с вопросами о том, какие работы идут на участке, комментарий будет опубликован по получении. В исполкоме Казани запрос издания приняли в работу, ответ на момент подготовки материала пока не поступил.

Власти Казани требуют от «Кварта» в течение 3 месяцев снести все восемь недостроев гостиничного комплекса. Исполком указал, что объекты построены без разрешительных документов, об этом его юристы заявляли на процессе. Город требует от компании по 25 тысяч рублей за каждый день неисполнения требования с момента вступления решения в законную силу.