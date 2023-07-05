Казань пыталась отсудить у Зиганшина полмиллиона рублей долгов за аренду — но получила чуть больше тысячи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Участок был в аренде до 2064 года

Исполком Казани пытался отсудить у главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина 580,2 тысячи рублей — 523,6 тысячи долга по аренде помещений и 56,6 тысячи пеней. Однако Арбитражный суд Татарстана присудил властям города лишь 1 196 рублей.

Разбирательство между Зиганшиным и Комитетом земельных и имущественных отношений длится уже больше года. Сначала заседания проходили в Советском суде, а потом переместились в арбитраж. Предметом спора стал земельный участок в Московском районе по улице Тэцевской, 12. Именно его в аренду до 2064 года брал Зиганшин. Взял он его себе в пользование еще в 2015 году.

Как говорится в материалах дела, платить руководитель ПСО «Казань» должен был по 74 805 рублей в месяц. До 2022 года выплаты на счет властей города поступали исправно, но потом деньги приходить перестали. В результате чего Равиль Зиганшин скопил долг с 1 марта по 30 сентября 2022 года. Так и набралась сумма в 523 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На последнем заседании представители Зиганшина заявили о погашении долга в марте 2023 года, но в исполкоме ответили, что о поступлении средств им ничего не известно. В ответ на это сторона истца представила справочный расчет о погашении задолженности.

В итоге Арбитражный суд присудил властям Казани лишь 1 196 рублей неустойки — так как судом произведен перерасчет с учетом введенного в марте 2022 года моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.

Равиль Зиганшин уже был должен мэрии за аренду



Стороны уже не в первый раз встречаются в Арбитражном суде Татарстана. Подобное разбирательство между властями города и Равилем Зиганшиным было в 2022 году. Тогда бизнесмен задолжал мэрии Казани 500 тысяч рублей за аренду помещений, но уже на улице Столбова, дом 2. По этому адресу у ПСО «Казань» находилось управление комплексного проектирования. Кроме долга в полмиллиона, казанские чиновники хотели отсудить у предпринимателя еще и проценты в размере 126 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В отличие от случая на Тэцевской, татарстанский арбитраж встал на сторону города. По решению суда Равиль Зиганшин должен был заплатить мэрии Казани те самые 500 тысяч рублей долга. Но вот выплаты процентов добиться исполкому не удалось.

Отказом для удовлетворения этих требований стал введенный в прошлом году в России мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением должников-застройщиков. И пока действует мораторий, штрафы, пени и иные финансовые санкции за неисполнение денежных обязательств и обязательных платежей не начисляются.



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Артур Казанцев