Дефицит бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,4 трлн рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на документ Счетной палаты.

— Общий объем доходов федерального бюджета составил 5 678,2 млрд рублей, или 21,7% прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы — 1 634,9 млрд рублей, или 18,3%, ненефтегазовые доходы — 4 043,3 млрд рублей, или 23,5%, — говорится в документе.

По сравнению с январем — мартом 2022 года объем доходов федерального бюджета снизился на 1,4 трлн рублей, или на 20,7%. Нефтегазовые доходы упали на 1,3 трлн рублей, или почти в два раза, из-за значительного снижения средней цены на нефть марки Urals, а также среднего обменного курса доллара по отношению к рублю.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Ненефтегазовые доходы снизились на 145,5 млрд рублей, или на 3,5%, что в основном связано со снижением поступлений налога на прибыль организаций.

Дефицит федерального бюджета в январе — мае 2023 года, согласно предварительной оценке Минфина России, составил 3,41 трлн рублей. Объем доходов за указанный период предварительно оценивается в 9,8 трлн рублей, что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в мае 2023 г. +1,2% г/г). В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика.



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Айрат Назипов