Курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Впервые с 29 марта 2022 года курс евро поднялся выше 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15.35 5 июля европейская валюта стоит 99,05 рубля. За день она поднялась в цене на 1,80 рубля, или на 1,85%.

В это же время доллар торгуется в пределах 90,91 рубля. Рост за день составил 1,95%.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Курс евро вырос до 97,74 рубля.

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Айрат Назипов