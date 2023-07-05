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Экономика

Курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей

15:37, 05.07.2023 2
Курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Впервые с 29 марта 2022 года курс евро поднялся выше 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15.35 5 июля европейская валюта стоит 99,05 рубля. За день она поднялась в цене на 1,80 рубля, или на 1,85%.

В это же время доллар торгуется в пределах 90,91 рубля. Рост за день составил 1,95%.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Курс евро вырос до 97,74 рубля.

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Айрат Назипов
Экономика

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:57
    Просто ужас
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  • Анонимно 16:20
    Кирдык рублю. А потом проведут деноминацию .
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